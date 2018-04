Overlast Vlaardingen: 'De politie is al meer dan 300 keer langsgeweest'

Poeder of pizza, dat is de vraag...

Bewoners van de Timorstraat in Vlaardingen zijn het zat. De overlast, intimidatie en bedreigingen van een psychisch gestoorde bewoner zijn al meer dan acht jaar aan de gang en nu is de maat vol. "Moet hij eerst ons of onze kinderen wat aandoen voordat er wordt ingegrepen?", vragen de verontruste bewoners zich af.

Op zondag 8 april was het voor de zoveelste keer raak. De 47-jarige bewoner van de Indische Buurt ging weer door het lint en stichtte uiteindelijk brand in zijn voortuin. Ook de inboedel was daar inmiddels beland. "De politie is zeven keer langs geweest en ook een crisisteam van de GGZ, maar die wilde geen actie ondernemen omdat meneer zorgmijdend is", klagen de bewoners. "De politie en andere hulpdiensten zijn de afgelopen jaren al meer dan driehonderd keer langsgeweest."

Kastje naar de muur



In de vele pogingen om de situatie op te lossen lopen omwonenden tegen een wirwar van procedures, regeltjes en onwil aan. "De wijkagent, eigenaar Waterweg Wonen, de GGZ, de burgemeester, allemaal machteloos om kennelijk in te grijpen. Het is al jaren van het kastje naar de muur", verklaren bewoners.

"Hij probeert kinderen naar binnen te lokken, er liggen messen achter zijn deur, hij dreigt met stenen te gooien, intimideert en maakt veel kabaal en we ruiken in perioden een zware wietlucht", zo beschrijven ze de situatie. "Mijn kind kan niet meer slapen en heeft nu ook hulp van de GGZ nodig", vertelt een bewoonster.

RTV Rijnmond heeft poolshoogte genomen en ziet een grote chaos in het bewuste pand. In de tuin is brandschade te zien en in de achtertuin heeft de gestoorde bewoner eigen zaken vernield. Er liggen ook kapot getrapte dakplaten met vermoedelijk asbest erin.

Contant geld

Inwoners van de straat hebben de afgelopen jaren ook zelf onderzoek gedaan naar de situatie in het bewuste overlastpand. "Er gaan soms duistere types naar binnen, die leveren wat af en komen met een dik pak contant geld naar buiten", zo heeft een buurman met eigen ogen gezien.

Onderzoek van RTV Rijnmond maakt ook duidelijk dat er nog een ander onbekend persoon op het adres staat ingeschreven. Verder komt er ook post met wéér een andere naam op het adres. Ook is er sinds begin maart een één-mans loodgietersbedrijf geregistreerd op hetzelfde adres. Een anonieme overbuurman spreekt van een 'katvanger' en vermoedt dat er verschillende criminele activiteiten plaatsvinden.

Heel Nederland

De situatie in Vlaardingen lijkt exemplarisch voor de situatie in heel Nederland. Concrete maatregelen om overlast van psychische patiënten en drugsverslaafden in de wijk aan te pakken stranden in een woud van procedures en regels.

Burgemeester Jetten van Vlaardingen wil niet ingaan op het individuele geval in de Timorstraat. Een woordvoerder verwijst naar het Openbaar Ministerie maar laat weten dat Jetten de situatie wel zorgelijk vindt.

De frustratie bij de bewoners zal het niet wegnemen. "We kregen jaren geleden al een brief met uitleg van burgemeester Bruinsma", zegt een bewoner op straat. "We zijn inmiddels twee burgemeesters verder en de ellende is er nog."

Bewoners verwachten dat de bewuste overlastgever deze week weer terugkeert in de straat na een korte detentie.