Blauw oog en ontwrichte kaak voor agenten Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

In Hendrik-Ido-Ambacht hebben een man en vrouw die ruzie met elkaar hadden, zich afgelopen weekend tegen de politie gekeerd. Ook in Rotterdam was het raak. De agenten liepen een blauw oog, een ontwrichte kaak en een gekneusde arm op.

De politie ging zaterdagavond eerst af op een melding van een vechtpartij op de Amandelgaarde in Hendrik-Ido-Ambacht. Ze zagen een man met een vrouw die met elkaar hadden gevochten. Toen een van de agenten de man wilde fouilleren, sloeg de vlam in de pan. De agent gebruikte pepperspray, maar kreeg zelf ook wat van het bijtende spul in zijn ogen. De vrouw sloeg ondertussen de politieagente, van wie de kaak uit de kom schoot. Zij liep daarbij ook een gekneusde arm op. Twee keer raak

Dezelfde avond was er ook een vechtpartij op de Tonnekreek in Rotterdam-IJsselmonde. Net toen agenten de situatie onder controle hadden, kwam een man de straat in rennen. Hij liep op een van de vechtersbazen af, deelde een rake klap uit en rende weer weg. Ver kwam de man niet, maar hij zette alles op alles om te ontkomen. Tijdens een vechtpartij met de politie sloeg hij een van de agenten een blauw oog. Uiteindelijk werden alle betrokkenen, ook in Hendrik-Ido-Ambacht, aangehouden.