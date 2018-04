Deel dit artikel:











VV Capelle in de ban van Kuyt Dirk Kuyt afgelopen zaterdag bij VV Capelle-Quick Boys

Dirk Kuyt was afgelopen weekend even terug als voetballer in onze regio. De oud-Feyenoorder deed dat in dienst van derdedivisionist Quick Boys, dat zaterdag op bezoek ging bij VV Capelle (1-1). Daarom kwamen veel mensen naar sportpark 't Slot om de Katwijker in actie te zien.

"Je maakt het niet vaak mee dat er zoveel mensen zijn bij Capelle", zegt een jonge fan, die Kuyt niet zag scoren. "Het is anders dan wanneer Kuyt bij Feyenoord speelt, maar het is wel leuk om te zien", vult een ander aan. Ook de spelers van Capelle maken het niet vaak mee om tegen een voormalig sterspeler van Feyenoord te spelen: "Je weet hoe Kuyt ongeveer speelt, maar dat is even iets anders dan tegen een andere gemiddelde spits."