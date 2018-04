Zelfs in Gouda vragen ze om Hoeksche stroopwafels

Bij stroopwafels denk je toch snel aan de stad Gouda. Maar.. in de Hoeksche Waard worden ze ook gebakken. De stroopwafels van Karin de Meij en Paul Hoogenboezem uit Heinenoord gaan inmiddels het hele land door en worden verkocht bij grote zaken als Hotel New York en het Westerpaviljoen.

Het stel zegde twee jaar geleden hun gewone banen op om de oubollige koek weer hip maken. Ze verkopen inmiddels de Rotterdamse stroopwafel, de Hoeksche Stroopwafel en de traditionele stroopwafel.

Ook kunnen klanten online en bij de kraam waarmee Paul en Karin door het land reizen, allerlei bijzondere smaakjes kiezen.

Opstroopwafel

“We doen graag alles een beetje anders”, legt Karin uit. “We vonden de stroopwafel zoals hij er was eigenlijk helemaal niet lekker. En dus zijn we zelf een nieuw deeg gaan bedenken en gaan experimenteren met smaken. Hij heet de 'Opstroopwafel', omdat we van alles op de stroop doen.”

Zo kun je inmiddels kiezen uit smaken als chocolade-zeezout, Pecan-Fudge, Geitenkaas-Rozemarijn en sinds kort is er zelfs een oude kaas stroopwafel.

“Je kan natuurlijk niet alles op een stroopwafel gooien. Niet alles is lekker. Je moet echt zoeken en uitproberen. En we zijn nog lang niet klaar met experimenteren.”

Oubollig imago

Paul zag het oubollige imago van de stroopwafel juist als een uitdaging om ermee aan de slag te gaan. “Ik wilde hem gelijk gaan oppimpen, want er is gewoon al 130 jaar niks veranderd aan de stroopwafel.”

Voor het stroopwafelavontuur werkte Paul in de bankenwereld en Karin in de mode. Het was een hele stap om dit opzij te zetten voor de stroopwafels, maar het lijkt een goede keuze.

“We kunnen er nu echt van leven. Het is uiteraard hard werken, maar we zien een stijgende lijn en we hebben een goed leven zo. We zien ook dat mensen er blij van worden.”

Grappig is ook dat de eerste aanvragen vanuit stroopwafelhoofdstad Gouda al binnen zijn. “Tsja.. wij bakken ze gewoon lekkerder!”