Kamerleden van zeven partijen hebben maandag een bezoek gebracht aan Rotterdam-Zuid. Het ging om een kennismakingsbezoek.

Rotterdam-Zuid is een van de achterstandswijken waar vanuit Den Haag extra aandacht voor is.

Onlangs werd nog bekend dat er 130 miljoen extra zou worden vrijgemaakt voor het Nationaal Programma op Zuid. De ambitie is om de achterstand in de wijk binnen 20 jaar in te halen.