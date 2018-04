Deel dit artikel:











'Steekpartij tbs-kliniek gevolg van personeelstekort' Foto: MediaTV

De dood van medewerker Arnd Otten in tbs-kliniek De Kijvelanden in Poortugaal was een gevolg van personeelstekort. Otten werd vorig jaar februari door een tbs-patiënt gestoken met een schaar. De Inspectie Justitie en Veiligheid heeft het incident onderzocht en RTL Nieuws heeft de hand weten te leggen op de resultaten.

RTL Nieuws heeft het conceptrapport maandag online gezet. Daarin staat dat er onder meer te weinig toezicht was op het medicijngebruik door patiënten. Door gebrek aan personeel was de werkdruk te groot en de regels voor het uitgeven van gevaarlijke voorwerpen werden niet nageleefd. Tot slot waren er te veel tijdelijke medewerkers aan het werk die de regels niet goed kenden. Michel T.

Dader Michel T. kreeg in 1998 cel en tbs nadat hij in een gevangenis een werknemer had aangevallen. De tbs werd telkens verlengd. Er waren vaker incidenten tussen hem en medewerkers als hij zich gekrenkt voelde. Maar bij de 25-jarige Otten was die reden er niet.

Niemand zag de steekpartij aankomen. T. vroeg Otten om een schaar om een draadje van zijn trui af te knippen en stak hem meerdere keren. Otten overleed twee dagen later. De Inspectie Justitie en Veiligheid en de directie van De Kijvelanden willen nog niet reageren op het rapport dat officieel pas volgende maand naar buiten komt.