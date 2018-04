VVD en GroenLinks krijgen initiatief voor formatie Rotterdam

VVD en GroenLinks nemen samen het initiatief voor verdere coalitiebesprekingen in Rotterdam. Dat hebben verkenners Jos van der Vegt en Derk Loorbach besloten op aanraden van de twee partijen.

De partijen zijn zelf met het idee gekomen, melden bronnen op het stadhuis. Het voorstel om het initiatief bij deze partijen te leggen lag eerder al op tafel, maar werd toen niet door alle partijen geaccepteerd. Het plan is een belangrijk onderdeel van het advies dat Van der Vegt en Loorbach donderdag naar buiten willen brengen in hun verkenningsrapport.

De verkenning loopt tot nu toe erg stroef. De twee blokken met aan de ene kant D66, GroenLinks en PvdA en aan de andere kant Leefbaar Rotterdam en VVD komen niet dichterbij elkaar.

Om deze impasse te doorbreken gaan nu fractievoorzitters Vincent Karremans (VVD) en Judith Bokhove (GroenLinks) gezamenlijk aan plannen schrijven, waar anderen zich bij kunnen aansluiten. De partijen waren van plan volgende week te starten.

VVD en GroenLinks kregen er bij de verkiezingen allebei zetels bij, VVD klom van 3 naar 5 zetels, GroenLinks van 2 naar 5.

Kleinere partijen

Maandag spraken de verkenners met kleinere fracties zoals de SP, Nida, 50PLUS en CU/SGP. Ook DENK ging op bezoek bij de verkenners. Deze partijen mochten opnieuw hun voorkeurscoalities doorgeven.

Dit weekend zegde Thierry Baudet de alliantie met Leefbaar Rotterdam op, in het geval Leefbaar zitting zou nemen in een nieuw college. Eerdmans bevestigde het stoppen van het verbond, dat een struikelblok vormt voor D66.