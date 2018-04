Coach Koster zorgt voor nieuw elan bij handballers

Zeker van lijfsbehoud zijn de handballers van ARBO Rotterdam allerminst, maar met de 33-22 van afgelopen weekend op WHC is de eerste stap gezet. Een belangrijke rol hierin was weggelegd voor trainer Arjen Koster, die de opgestapte coach Danny Baijens verving.

Met een groot aantal spelers werkte Koster al samen in de jeugd en nu is hij hoofdtrainer. Eigenlijk zou hij die functie pas volgend seizoen vervullen, maar hij begint dus eerder dan gepland. En het wordt nog een hele klus om ook volgend jaar in de eredivisie te blijven. Koster: "Degradatie ligt meer voor de hand dan handhaving. Ik ga ook niet de druk er op leggen dat ze moeten. Ze moeten voor elkaar door het vuur gaan. Maar kijk naar AS Roma. Het kan wel. Je kan dromen en sommige dromen komen uit."

Koster praatte de afgelopen week uitvoerig met zijn spelersgroep. "Trainers op een hoog niveau moeten tegenwoordig een semi-psycholoog zijn. Dat is echt waar. Je moet zoveel praten." En ook langs de lijn staat Koster vol passie voor de groep. "Dat hebben we wel een beetje gemist", beaamt aanvoerder Lars van Aart. "Je ziet dat het doorwerkt op bepaalde jongens, die een stapje extra voor elkaar zetten."

ARBO Rotterdam handbal moet de komende twee wedstrijden winnen om eventueel daarna met de winnaar van de andere degradatiepoule uit te maken welke club volgend jaar in de eredivisie speelt.