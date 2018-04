Oud-voetballers niet alleen streng voor Sparta-spits Kramer

De schorsing van zeven wedstrijden voor Michiel Kramer, naar aanleiding van het natrappen bij Vitesse-Sparta, is terecht. Dat vinden Aad Andriessen en Joop Hiele. Maar beide oud-voetballers zijn van mening dat niet alleen de spits van de Rotterdammers een rode kaart had moeten krijgen.

"Als ik naar de situatie kijk en zie hoe Alexander Büttner het duel ingaat, dan is dat ook een beetje buiten proporties", oordeelt Hiele, die bijval krijgt van Andriessen: "Ook Büttner had met een rode kaart bestraft moeten worden." Als Kramer niet op deze manier gereageerd zou hebben, dan was volgens Hiele de kans dat niet de aanvaller van Sparta maar de linkspoot van Vitesse van het veld had gegaan.

Büttner kreeg alleen een gele kaart. "Ik vind de manier hoe hij het duel aan ging, eerst bestraft moet worden. Vervolgens krijg je de reactie van Kramer en die is niet goed", aldus Andriessen. Hiele is ook streng voor de spits van de Kasteelclub: "Wat zou je verdienen om in hoger beroep te gaan? Als het overduidelijk is wat er is gebeurd. Dan had een hoger beroep niet veel uitgemaakt."

Rol van Sparta

Oud-Spartaan Andriessen, die momenteel coach is van tweedeklasser VV Zuidland, en voormalig doelman Hiele (trainer van eersteklasser XerxesDZB) zouden in zo'n geval bij hun teams eerst met het bestuur hebben overlegd. "Daarnaast moet je kijken welke waarde een speler in deze fase heeft", zegt Hiele.

Had Sparta niet zelf actie moeten ondernemen? "Dat vind ik ook", meldt Andriessen. "Maar het is logisch dat je dit niet direct na de wedstrijd doet. Een dag later bijvoorbeeld, met het bestuur."

Contract verbreken?

Andriessen denkt dat het eerder beëindigen van het dienstverband van Kramer bij Sparta er wel in zit: "Je hebt niets meer aan hem." Hiele wil nog niet zo ver gaan: "Je moet kijken wat hij nog kan betekenen."

Wat Andriessen en Hiele nog meer te vertellen hadden over de schorsing van Kramer en de degradatiestrijd van Sparta, zie je in de bovenstaande interviews.