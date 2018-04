Deel dit artikel:











Franse brisantgranaat gevonden in Vlaardingen Foto: MediaTV Foto: MediaTV

Op de Vlaardingervaart is maandagmiddag een Franse brisantgranaat gevonden. Het projectiel is door de Explosieven Opruimingsdienst bij de Broekpolder tot ontploffing gebracht. De granaat werd door een voorbijganger gevonden op het voetpad langs het water. Het is niet duidelijk hoe het explosief daar terecht is gekomen, zegt een politiewoordvoerder.Mogelijk is het opgevist uit het water, of bij het uitbaggeren opgedoken.

De granaat is geen enkel moment gevaarlijk geweest voor de omgeving; na ontploffing bleek namelijk dat er geen springstof meer in zat. Brisantgranaat

De brisantgranaat werd rond 1880 ontwikkeld en bestaat uit een De brisantgranaat werd rond 1880 ontwikkeld en bestaat uit een stalen huls die gevuld is met hoogexplosieve springstof. Wanneer de granaat ontploft, breekt het omhulsel in heel veel scherven, die in het rond vliegen en daarmee schade toebrengen.