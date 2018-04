Ria Lubbers: 'Ik kan het boek nog niet uitlezen, te emotioneel'

"In gedeeltes heb ik het gelezen, het laatste gedeelte nog helemaal niet. Ik kan het nog niet, nog te geëmotioneerd denk ik." Dat zei weduwe Ria Lubbers maandagavond tijdens de boekpresentatie van de memoires van Rotterdammer Ruud Lubbers.

De oud-premier overleed op 14 februari. Aan vrienden en familie werden in boekhandel Amesz in Rotterdam Kralingen de memoires gepresenteerd. "Het ging altijd over anderen en nu over zichzelf en dat was voor mij ook heel raar dat hij dat nu neerschreef", aldus Ria Lubbers.







Door het boek te lezen leer je vooral de persoon Ruud Lubbers en de stad Rotterdam uit zijn jeugd goed kennen. "Hij rende hier als vijfjarig kind rond in de wijk Kralingen en nu ligt het boek over mijn vader hier in de winkel", aldus zoon Bart Lubbers.

Godzijdank!



Historicus Geert Mak en tevens vriend van Lubbers is vol lof over het boek: 'een voorbeeld voor andere staatslieden. In Nederland zijn negen van de tien politici te lamzakkig, misschien zelfs wel te laf om dat te doen. En Lubbers had godzijdank de moed om dat wel te doen", aldus Geert Mak.

Hannah Aukes interviewde Lubbers en schreef de memoires uit. Niet elk hoofdstuk was even makkelijk. zoals over de aanklacht van een Amerikaanse VN-medewerkster tegen Ruud Lubbers wegens seksuele intimidatie. "Dit hoofdstuk heeft mij de meeste moeite gekost, want natuurlijk was dat niet een heel gelukkig hoofdstuk uit zijn leven - wat daar dan over te schrijven!", zucht Aukes.

Zo vader zo zoon



Ruud Lubbers stond bekend om zijn welbespraaktheid en dat is ook bij zijn zoon Bart Lubbers te merken: "Mijn vader was toen net minister van Economische Zaken en hij moet dan tijdens de oliecrisis onderhandelen met de arabieren en haalt dan een truc uit en dat kunnen mensen lezen in het boek", aldus Bart.

Vanaf deze week is het boek te koop in boekhandel Amesz in Rotterdam-Kralingen.