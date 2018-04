Maastunnel weer open na uitgelopen werkzaamheden

Deel dit artikel:











De afsluiting De tunnel is nog afgesloten

Vroege vogels die dinsdagochtend op tijd op hun werk moesten zijn in het centrum van Rotterdam, kwamen voor een onaangename verassing te staan. Er stond water in de Maastunnel en daarom was de tunnel tot 07:15 uur in beide richtingen dicht.

In de nacht van zondag op maandag en in de nacht van maandag op dinsdag vonden er schoonmaakwerkzaamheden plaats in de tunnel. De tunnel zou beide dagen om 06:00 uur weer opengaan voor verkeer, maar dat werd dinsdag niet gehaald. Een pompwagen heeft het water weggehaald.