Burgemeester Vlaardingen 'kan zelf weinig doen aan overlast Timorstraat'

De burgemeester van Vlaardingen, Annemieke Jetten, deelt de bezorgdheid van de bewoners van de Timorstraat, maar zegt zelf niet te kunnen ingrijpen. De overlast, intimidatie en bedreigingen van een buurman zijn daar al meer dan acht jaar aan de gang en de buurt is het meer dan zat.

Op zondag 8 april was het voor de zoveelste keer raak. De 46-jarige bewoner van de Indische Buurt ging weer door het lint en stichtte brand in zijn voortuin. Ook de inboedel was daar inmiddels beland.

"De politie is zeven keer langs geweest en ook een crisisteam van de GGZ, maar die wilde geen actie ondernemen omdat meneer zorgmijdend is", klaagden de bewoners maandag . "De politie en andere hulpdiensten zijn de afgelopen jaren al meer dan driehonderd keer langs geweest."

Instanties

"Ik deel de bezorgdheid van de bewoners. Sterker nog: ik voel het zelf ook", vertelde Jetten dinsdagochtend op Radio Rijnmond. "We hebben in toenemende mate te maken met mensen met verward gedrag. Dat heeft ook te maken met keuzes om mensen met verward gedrag langer thuis te laten wonen. En soms gaat dat gewoon helemaal niet goed, en in dit geval is dat zo", legt Jetten uit.

"Daar moeten we als gezamenlijke instanties goed op blijven letten, en we moeten goed kijken hoe we dat voor de bewoners beter kunnen regelen. Dat is zeker naar de bewoners nu niet duidelijk genoeg".

De burgemeester zegt zelf weinig te kunnen doen aan deze man: "We moeten met allerlei instanties die er wél over gaan voor zorgen dat er duidelijkheid komt wat er wel en niet kan, en wat er wel en niet mag met deze man. Ik kan daar zelf niets over zeggen."

Extra zorg

"We gaan er extra zorg op zetten en er extra op letten. Ook gaan we de politie instrueren dat er constant op gereageerd moet worden op verzoeken uit dit gebied", zegt Jetten.

"We hebben er vanuit de gemeente veel aandacht voor, maar onze rol is vooral regisserend. We kijken er nu met extra veel nadruk naar. Het is niet zo dat er niets aan gedaan wordt."

De burgemeester probeert dinsdag langs te gaan bij de bewoners van de Timorstraat.