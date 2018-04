Deel dit artikel:











Kraan valt in water in Krimpen Foto: MediaTV

Aan de Schaardijk in Krimpen aan den IJssel is dinsdagochtend een kraan in het water gevallen. Meerdere personen zijn daardoor in de Nieuwe Maas terechtgekomen.

Twee mensen zouden gewond zijn geraakt. Hoeveel mensen er precies in het water terecht zijn gekomen, is niet bekend. Iedereen is inmiddels op het droge.