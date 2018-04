Deel dit artikel:











Kranen vallen in water in Krimpen Foto: MediaTV

Aan de Schaardijk in Krimpen aan den IJssel zijn dinsdagochtend twee kranen in het water gevallen. Vier personen zijn daardoor in de Nieuwe Maas terechtgekomen.

De kranen vielen in het water bij staalbedrijf Hollandia. Het ging mis bij het laden van een brugdeel op een ponton. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is onbekend. De vier slachtoffers zijn lichtgewond geraakt. Zij zijn ter plekke nagekeken. De twee pontons waar de kranen op stonden en het ponton waar het brugdeel op lag, moeten gestabiliseerd worden. Het scheepvaartverkeer is gevraagd om langzaam langs de pontons te varen, om golfslag te voorkomen.