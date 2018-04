Crooswijk krijgt na 75 jaar een monument voor omgekomen bemanning bommenwerper

Rotterdam krijgt er een nieuw oorlogsmonument bij. Aan de Nieuwe Crooswijkseweg wordt op 12 mei een monument onthuld voor een bemanning van een Stirling bommenwerper, die op dezelfde datum in 1943 in de wijk crashte. Het gedenkteken is een initiatief van de bewoners van Crooswijk.

"Er kwam een Stirling terug van een missie naar Duisburg. Toen het toestel op de terugweg alleen over Rotterdam kwam, werd het door een Duitse nachtjager boven de Kralingse Plas aangeschoten. Het toestel is toen zwaar beschadigd gaan cirkelen boven de stad en uiteindelijk hier op de grond terecht gekomen", vertelt Dik Vuik, een van de initiatiefnemers.

Als een wonder kwam de Stirling precies op een lege plek in Rotterdam-Crooswijk terecht. "Het is een geluk bij een ongeluk geweest dat de wijk bespaard is gebleven. De zeven jongens aan boord zijn wel gesneuveld. In de wijk werd lang gedacht dat het een bewuste actie van de piloot is geweest, maar dat zullen we nooit weten."

'Heeft enige tijd nodig'

Na 75 jaar komt er dan toch een monument voor deze omgekomen bemanningsleden. "Soms heeft het blijkbaar enige tijd nodig dat alles bij elkaar komt."

Volgens Vuik speelt ook mee dat er aan de Noordsingel al een monument voor een gecrasht vliegtuig is. "Ik denk dat er lang is vanuit is gegaan dat er in Rotterdam al een monument is voor een bommenwerper, dus dat het wel goed is zo. Maar een aantal Crooswijkers denkt daar anders over en nu komt er toch een nieuwe monument te staan."

Tot aan de onthulling wordt er bij Firma Bruinstroop aan de Nieuwe Crooswijkseweg hard gewerkt aan het beeld, dat zo'n 1,60 meter hoog wordt. De maker is tevreden. "Ja, ik kijk op mijn eigen monumentje straks!"