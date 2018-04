Jeroen Hertzberger na anderhalf jaar terug bij Oranje

Hockeyer Jeroen Hertzberger is na meer dan anderhalf jaar weer eens opgeroepen voor Oranje. De topscorer van HC Rotterdam mag zich voor het eerst sinds de Olympische spelen van Rio de Janeiro weer voegen bij de selectie van bondscoach Max Caldas.

De 32-jarige Hertzberger kreeg na de Olympische spelen te horen dat er voorlopig geen plek meer voor hem was bij het Nederlands elftal. Caldas ziet nu echter progressie in zijn spel, "Buiten de cirkel was het lastig om met hem samen te spelen, omdat zijn balaanname en controle niet goed genoeg waren. Jeroen is daarmee aan de slag gegaan en we zijn heel tevreden over de vorderingen die hij daarin heeft gemaakt", aldus Caldas tegenover Hockey.nl.

Hertzberger is met 23 treffers op dit moment topscorer in de Hoofdklasse van het Nederlandse hockey.