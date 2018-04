Kievitskuiken uit het ei in polder bij Giessenlanden

In de polder Botersloot in Giessenlanden is het eerste kievietsei uitgekomen. Vrijwilliger André Hornstra van de Natuur- en Vogelwacht Alblasserwaard had het gevlekte kuikentje vrijwel direct voor zijn camera.

In het nest lagen oorspronkelijk vier eieren. Eén daarvan is een snack voor een roofdier geworden, vermoedt hij. "Maar met de andere eieren gaat het prima. Het is eigenlijk ongelooflijk dat het goed gegaan is met al die vorst."

Het was André Hornstra die het eerste nest met kievietseieren in Nederland half maart ontdekte . Een toevalstreffer. Hornsta was niet gericht aan het zoeken, maar stond gewoon te kijken bij boeren die de weilanden deels onder water lieten lopen.

Het rapen van de gespikkelde eieren was lange tijd een nationale traditie. Het eerste eitje werd standaard aangeboden aan de commissaris van de koning en de burgemeester van de vindplaats.

Maar doordat het aantal broedparen enorm is afgenomen, mogen de eieren niet meer uit het nest worden gehaald. De vogels hebben te lijden onder de steeds intensievere landbouw, de lage waterstanden en verstedelijking.

IJdeltuitje



Kieviten zijn opvallende verschijningen. De top van de bekuifde kop, de rug en de vleugels zijn donkergroen met een paarse - en koperen gloed. De kop en de buik zijn wit, de vleugels grotendeels zwart.

In de paartijd zijn de mannetjes behoorlijke uitslovers, die flinke capriolen uithalen in de lucht. De Latijnse naam van de vogel is Vanellus vanellus, wat 'ijdeltuitje' betekent.



Kieviten zijn meesters in misleiding. Als er een vos of een ander roofdier een nest met jongen nadert, doet de vogel net of hij een gebroken vleugel heeft. Zo lokt hij de vijand weg bij de eieren of de kuikens, die ook wel 'pullen' worden genoemd.Als het roofdier is afgedropen, gaat de kievit met een omweg terug. Hij vliegt op en landt tientallen metersbij het nest vandaan. Daarna rent hij er zo hard mogelijk naar toe, in de hoop dat niemand het ziet. Hier komt het gezegde 'lopen als een kievit' vandaan.

Het broedseizoen is van half maart tot in juli. Het vroegst bekende kievitsei werd op 2 maart 1998 gevonden bij Ermelo, het laatste op 31 maart 1969 bij Garijp.