Dennis van Winden mist Giro d'italia

Wielrenner Dennis van Winden moet de Giro d'italia aan zich voorbij laten gaan. De renner uit Berkel en Rodenrijs ondervindt nog teveel last van zijn val tijdens de Brabantse Pijl van vorige week. Van Winden behoorde tot de voorselectie van zijn ploeg Israel Cycling Academy.

Van Winden baalt erg van zijn blessure. "Het is een moeilijke periode voor mij omdat ik wedstrijden ga missen waarvoor ik heel hard heb gewerkt. Ik neem nu even rust en ga dan op hoogte trainen, zodat ik een goede rentree in het peloton kan maken."

​De Israelische ploeg Israel Cycling Academy mocht met een wildcard aan Ronde van Italië meedoen, aangezien de start in Jeruzalem zal plaatsvinden. De wielrenners zullen in de eerste drie etappes door Israël trekken, waarna de oversteek wordt gemaakt naar Italië.