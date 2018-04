Deel dit artikel:











Man overvalt 87-jarige vrouw in Hoogvliet

Een 87-jarige vrouw uit Hoogvliet is vorige week in haar eigen huis overvallen door een man die met een smoes was binnengekomen. Hij stond voor de deur en deed zich voor als een medewerker van de woningcorporatie, die de woning wilde inspecteren.

De man duwde de vrouw opzij om binnen te komen en doorzocht vervolgens het huis aan de Ruitwagen. In korte tijd wist hij een paar lades op de bovenverdieping te doorzoeken en nam hij verschillende waardevolle spullen mee. De politie is nog op zoek naar de dader.