Dronken man geeft agent een kopstoot en slaat ambulancemedewerker

Een 42-jarige Rotterdammer heeft maandagmiddag een ambulancemedewerker in Hoogvliet geslagen. Ook bij zijn aanhouding ging hij door het lint: hij gaf een agent een kopstoot en probeerde een andere agent te bijten.

De man veroorzaakte maandag op de Aveling in Hoogvliet een file door plotseling midden op de weg te stoppen. De auto's in de file begonnen te toeteren, waarna de man uitstapte en begon te schreeuwen.

Ook een ambulancemedewerker, die met zijn wagen en een patiënt achterin in de file stond, kreeg de wind van voren. Toen de medewerker het raampje opendeed van zijn ambulance, sloeg de man hem de zonnebril van zijn neus.

Daarna ging hij er in zijn auto vandoor en mishandelde op de Dorpsstraat de vrouw die bij hem in de wagen zat.

Na zijn arrestatie bleek dat de man bijna vier keer de toegestande hoeveelheid alcohol in zijn bloed had. Ook had hij harddrugs gebruikt.