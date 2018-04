Dertien jongens vast voor anti-homogeweld in Dordrecht

De politie denkt alle verdachten van de mishandeling van een homoseksuele man in Dordrecht te hebben opgepakt. Maandag en dinsdag zijn de laatste zeven jongens gearresteerd.

Het gaat om zes Dordtse jongens in de leeftijd van 15 tot 21 jaar en een 17-jarige jongen uit Harteveld.

De dertien verdachten behoren mogelijk tot een groep die mannen opwachtte die via datingapp Grindr afspraakjes hadden gemaakt. Een van de slachtoffers werd in elkaar geslagen toen hij op 31 maart op de afgesproken plek aan de Smitsweg in Dordrecht verscheen.

Een nacht later dreigde hetzelfde te gebeuren met een andere man aan de Schenkeldijk. Hij werd achternagezeten en wist te ontkomen aan zijn belagers. Beide slachtoffers deden aangifte.