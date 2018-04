Opera Sheba Now: 'Zuid' is eigenlijk veel rijker dan de rest van Rotterdam

Sheba Now op 22 april in het Gemaal op Zuid

In de Rotterdamse Afrikaanderwijk wordt deze week hard gerepeteerd om zondag de opera 'Sheba Now' tot een daverend succes te maken. De rollen worden vertolkt door buurtbewoners. Opera in het armste deel van Rotterdam? "Wij zijn juist het rijkste stuk van Rotterdam."

In cultureel centrum het Gemaal op Zuid moet het zondag gebeuren. De opvolger van The Queen of Sheba wordt dan op de planken gebracht. In de laatste week voor de voorstelling wordt er nog flink geschaafd aan de inhoud. Op tafel liggen dikke boeken over de grote wereldreligies.

"Er is opera, er zijn verschillende reliqieuze teksten en de laatste akte gaat over de beroemde aankomst van de koningin, met prachtige muziek van Händel. Dat spelen we dan niet op violen, maar op het Arabische snaarinstrument de ud en op cello", zegt regisseur Miranda Lakeveld.

Van danseres Nyanga Weder tot sopraan Aylin Sezer en vertellers Abdellatif Ghazlane en Margreet Rollink; de cast heeft wortels over de hele wereld. Ghazlane: "Verschillende culturen, verschillende geloven, verschillende denkbeelden. En het toch heel goed met elkaar kunnen vinden. Dat is ook wat voor ons telt."

Margreet Rollink fronst haar wenkbrauwen bij de suggestie dat opera en het relatief arme zuid een opmerkelijke combinatie zou zijn. "Eigenlijk zijn wij het rijkste deel van Rotterdam. Hier praat iedereen met elkaar. Mensen met vooroordelen wonen hier niet." Zelf verhuisde ze een paar jaar geleden bewust naar het Rotterdam van onder de Maas.

Terwijl Ivan Richardson zijn loepzuivere stem nog eens gevoelig laat trillen debatteert de cast verder over kwesties uit de Rastafari-traditie en het Jodendom.