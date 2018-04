Feyenoord spaart spelers in aanloop naar bekerfinale

Feyenoord speelt woensdagavond in de midweekse Eredivisiespeelronde tegen Willem II, maar er wordt ook al met een schuin oog gekeken naar de bekerfinale, die zondag wordt gespeeld tegen AZ. Trainer Giovanni van Bronckhorst gaf al te kennen dat hij spelers gaat sparen tegen de Tilburgers.

Sven van Beek, Karim El Ahmadi, Sam Larsson en Jean-Paul Boëtius zullen zeker niet in actie komen woensdag in de competitie. Het viertal heeft last van lichte blessures. Daarnaast zullen er nog een paar andere spelers die afgelopen zondag in actie kwamen tegen FC Utrecht worden gespaard, waaronder Robin van Persie.

Giovanni van Bronckhorst hoopt echter wel nog steeds dat de vierde plaats woensdag wordt veiliggesteld. "We hebben morgen de kans om ons te plaatsen voor Europees voetbal via de competitie, daar moeten we voor gaan."