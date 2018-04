Vlees van herder uit Ottoland vanaf nu erkend streekproduct

Het lamsvlees van Huug Hagoort uit Ottoland krijgt het keurmerk Groene Hart Streekproduct. En dat krijg je echt niet zomaar, zegt de herder. "Het belangrijkste is dat je de dieren zo duurzaam mogelijk fokt."

De kudde van Hagoort bestaat uit zo’n 500 Schoonebeeker en Veluwse heideschapen. Dat zijn allebei zeldzame, oud-Hollandse rassen. De schapen zijn in de zomer verdeeld over vier kuddes in de Lopikerwaard, Alblasserwaard, Dordtse Biesbosch en Noordwaard Werkendam.

In de winter staan de dieren binnen, verdeeld over de schaapskooien van Ottoland en Meerkerk. Elk jaar komen er zo'n zeshonderd lammetjes op de wereld.

De ooien mogen blijven voor vervanging en groei van de kudde. De rammetjes hebben - op een enkeling na - pech. Die belanden vanaf september bij de slager.

Maar Hagoort jaagt zijn dieren niet zomaar de dood in. "Ik hou het helemaal in eigen hand. Ze komen terecht bij een kleinschalige slachterij in de regio, waar een ruime wachtweide is. Ik verkoop ze niet aan een handelaar. Zo voorkom ik dat ze op transport naar het buitenland worden gezet en nog een heel eind moeten reizen voordat ze bij de slachterij aankomen. Ook wil ik niet dat ze onverdoofd worden gedood."

Hagoort krijgt zijn oorkonde op 26 april. Hij combineert het officiële moment met een proeverij, waarvoor een chef-kok langskomt in Ottoland. Wat er op het menu staat? Dat laat zich raden...