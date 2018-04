Advocaat knorrig in aanloop naar thuiswedstrijd NAC

Dick Advocaat was erg kortaf op de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd tegen NAC

Sparta gaat in de laatste weken van de competitie spannende tijden tegemoet. De club zal waarschijnlijk tot de laatste speelronde vechten tegen degradatie en misschien ook nog wel in de daaropvolgende play-offs. Dick Advocaat verloor met Sparta vorig weekend met 7-0 van Vitesse en dat was te merken aan het humeur van de trainer.

De trainer wilde tijdens de persconferentie in ieder geval niet ingaan op de situatie rond Michiel Kramer. "Het is geweest. Hij heeft een straf gekregen van de KNVB en die hebben wij geaccepteerd. Wij gaan over op de orde van de dag en dat is morgenavond tegen NAC. Welke straf Sparta intern aan Kramer heeft gegeven blijft intern."

Advocaat gaf aan dat Fred Friday de vervanger zal zijn van de geschorste Kramer. Friday speelt de laatste tijd weinig, maar Advocaat heeft niet met hem gepraat. "Het is zo in de voetballerij, spelers die niet spelen vinden de trainer niks. Zij hebben een ander idee van voetballen dan de trainer. Morgen krijgt Friday de kans en zal hij moeten laten zien dat ik het helemaal verkeerd heb gezien om hem niet in de basis te laten starten."

Miquel Nelom zit weer bij de selectie van Sparta voor de wedstrijd tegen NAC. Loris Brogno zit er niet bij, hij is geblesseerd. De thuiswedstrijd tegen NAC is woensdagavond live te volgen via Radio Rijnmond. Het duel begint om 20.45 uur.