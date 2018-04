Tractoren van Berkels echtpaar te zien in Spoorwegmuseum

Je verzameling mogen exposeren in een écht museum. Voor Jan en Ina Molenaars komt die droom uit. Een gedeelte van hun collectie oude tractoren uit Berkel en Rodenrijs verhuist dit weekend tijdelijk naar het Spoorwegmuseum in Utrecht.

"Mijn schoonvader kocht de allereerste tractor van het dorp", legt Ina Molenaars uit. "Hij kocht 'm in 1939. De tractor kostte ruim vierduizend gulden. Iedereen zei toen dat dat veel te duur was en dat boeren achter elkaar failliet zouden gaan. Maar dat is niet gebeurd."

In 1981 begon zoon Jan met verzamelen. "Hij heeft toen zijn eerste oldtimer gekocht en er steeds meer verzameld. Ze komen hier aan als oud roest en hij knapt ze weer helemaal op."

Inmiddels hebben de Molenaars 87 tractoren staan, verspreid over vijf hallen op de boerderij in Berkel en Rodenrijs. Apetrots zijn ze dat er drie exemplaren naar Utrecht verhuizen. "Het is de bekroning op je werk."