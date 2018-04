Reserves Feyenoord winnen makkelijk van RKC

Feyenoord 2 heeft dinsdagmiddag de reserves van RKC gemakkelijk verslagen met 2-4. Doelpuntenmakers aan de kant van de Rotterdammers waren Joël Zwarts en Jaron Vicario die beide twee keer scoorden.

Het tweede van Feyenoord speelt normaal met een groot aantal spelers met ervaring in de Eredivisie, zoals Eric Botteghin en Renato Tapia. Vandaag was het vooral een jeugdig elftal dat aan de aftrap stond. Dit heeft natuurlijk alles te maken met de competitiewedstrijd tegen Willem II die Feyenoord 1 morgen afwerkt in Tilburg. Trainer Giovanni van Bronckhorst had al aangegeven veel spelers, zoals Botteghin en Tapia, op te stellen tegen Willem II. Waardoor zij niet mee konden spelen tegen RKC.