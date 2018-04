Geen nier voor bloemist Jan - 'een teleurstelling eerste klas'

"Ik ben weer terug weer bij af", zucht Jan Roskam van Tuincentrum Voorne. Drie maanden nadat zijn vriend en concurrent Dick Hagestein hem zijn nier had beloofd, blijkt dat de levensreddende niertransplantatie niet door kan gaan. "Dat is een teleurstelling eerste klas."

"We hadden er allemaal zo naartoe geleefd, zowel op de zaak als in het gezin. Dat de operatie niet door kan gaan, daar hadden we totaal geen rekening mee gehouden."

Sprookje

In januari lijkt het verhaal nog een sprookje: "Bloemist geeft andere bloemist een nier", kopt RTV Rijnmond . Het leven van Jan zag er weer rooskleurig uit.

Maar voordat artsen de nier van Dick zouden uitnemen, moest hij wel eerst uitgebreid worden onderzocht. En toen bleek dat er iets met zijn witte bloedlichaampjes aan de hand was.

"De arts zei: 'Dick, het is niet verstandig dat je dit gaat doen, want misschien als die cellen onrustig worden, heb je een keer een chemokuur nodig en dan heb je twee nieren nodig."

En dus kan de transplantatie niet doorgaan. Dat verandert de vooruitzichten voor Jan dramatisch. "Mijn nierfunctie is teruggegaan van 25 naar 16."

"Ik moet een aantal keren per week naar het ziekenhuis voor dialyse. Daardoor schiet er steeds minder tijd over voor het tuincentrum."

Gewoon oud worden

Daar denkt Jan nu over na. Maar conclusies trekt hij nog niet. "Je schuift alles voor je uit. Dus. Daar wil je eigenlijk nog helemaal niet aan denken. Maar stiekem moet ik dat toch doen."

Dick geeft de moed nog niet op. "Er moet gewoon zo snel mogelijk iemand opstaan die Jan van een nier kan voorzien. Want het is iemand die nooit wat heeft gemankeerd en hij wil ook gewoon oud worden."