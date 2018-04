Deel dit artikel:











Medewerker Belastingdienst in cel voor handel in harddrugs Archieffoto - Victor Wollaert, ANP

De politie heeft dinsdagochtend op verschillende plaatsen in de regio acht personen aangehouden voor handel in harddrugs via de Rotterdamse haven. De verdachten variëren in leeftijd van 23 tot 53 jaar en werden opgepakt in Spijkenisse, Rockanje, Rotterdam en Capelle aan den IJssel.

Een van de arrestanten werkte bij de Belastingdienst en wordt verdacht van het doorgeven van vertrouwelijke informatie aan vier andere verdachten. Die vormden samen een criminele organisatie. De hoofdverdachte in de zaak is een man van 53 jaar. Vrouwelijke familieleden van hem zijn ook aangehouden. Bij huiszoekingen zijn onder meer xtc-pillen, 20.000 euro aan contant geld en een horloge van bijna 70.000 euro in beslag genomen. Ook is er beslag gelegd op een vakantiewoning in Rockanje en vijf auto's. De politie legt in deze zaak een verband met meerdere corrupte ambtenaren. Het gaat mogelijk ook om douaniers.