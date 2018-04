Deel dit artikel:











Raad Rotterdam: Maak walstroom voor cruiseschepen belastingvrij Cruiseschip in Rotterdam

Cruiseschepen die in Rotterdam aanmeren moeten worden gestimuleerd om walstroom te gebruiken. Dat vinden partijen in de Rotterdamse gemeenteraad. Die stroom is nu vaak te duur, waardoor de schepen in plaats van walstroom hun generatoren laten draaien, dit zorgt voor sterke luchtvervuiling. Daarom willen de partijen dat walstroom belastingvrij wordt voor zeeschepen.

D66, GroenLinks, Nida, SP en ChristenUnie-SGP hebben een motie ingediend om dit mogelijk te maken. Ze willen dat Rotterdam bij staatssecretaris Van Veldhoven gaan lobbyen om zo’n vrijstelling voor energiebelasting mogelijk te maken. Eerder vroegen Denemarken, Duitsland en Zweden al zo’n vrijstelling aan bij de Europese Commissie en met succes. In tegenstelling tot binnenvaartschepen is het voor cruiseschepen niet verplicht om walstroom te gebruiken, daarom denken de partijen dat een vrijstelling van energiebelasting de bedrijven kan overhalen alsnog schone energie te gebruiken. De staatssecretaris staat open voor dergelijke aanpassingen om de luchtkwaliteit te verbeteren, weet initiatiefnemer Chantal Zeegers van D66. Vorig jaar vroegen partijen het college al om walstroom aan te bieden bij cruiseschepen. Omwonenden van de cruiseterminal klagen regelmatig over stankoverlast. De schepen worden sinds vorig jaar aangesloten op vloeibaar gas .