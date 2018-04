Deel dit artikel:











Spierwit franjeaapje geboren in Diergaarde Blijdorp Het jonge aapje wijkt niet van moeders zijde. Foto: Rob Doolaard

Een naam heeft het nog niet, want moeder Malou houdt haar jong zo dicht tegen zich aan dat het nog niet mogelijk is om te kijken of het een jongetje of een meisje is. But anyway: Diergaarde Blijdorp heeft er een spierwit franjeaapje bij.

Het aapje is het zesde jong van moeder Malou en vader Kibo. Met de jongste telg erbij bestaat de groep in Blijdorp nu uit negen dieren. Franjeapen, ook wel colobusapen genoemd, danken hun naam aan de witte franjes op schouder en rug en de opvallende pluimstaart. Ze worden met een spierwitte vacht geboren. Na verloop van tijd verandert hun vacht naar zwart-wit. Het jonge aapje is te bewonderen in de kijkhut naast het gorillaeiland.