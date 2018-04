Prent Middeleeuws Vlaardingen toont nieuwe archeologische ontdekkingen

Tien jaar geleden maakte kunstenaar Ulco Glimmerveen een prent van Vlaardingen in de Middeleeuwen. Maar nieuwe archeologische ontdekkingen laten zien dat de nederzetting er anders uitzag dan voorheen werd gedacht, en dus werd er een nieuwe prent gemaakt.

Door archeologisch boorwerk werd duidelijk dat de kreek de Vlaarding bijvoorbeeld een stuk westelijker lag dan werd aangenomen. Zo worden er op de prent uit 2008 twee rijen met huizen afgebeeld, waarvan er één dus nooit heeft bestaan. ''Die huizenrij kan er in de elfde eeuw niet geweest zijn, want daar stroomde de Vlaarding,'' legt stadsarcheoloog Tim de Ridder uit.

Dit is slechts één van de ontdekkingen die er toe heeft geleid dat de oude vogelvluchtprent historisch gezien niet meer klopt. In de nieuwe prent, die momenteel onderdeel is van de kindertentoonstelling Boer en Burcht, zien we dan ook nog maar één rij met huizen. Ook is de kerkheuvel in de nieuwe prent omringd door water.

Het feit dat er minder huizen in Middeleeuws Vlaardingen stonden dan voorheen werd aangenomen zou betekenen dat de nederzetting toen iets minder groot is dan altijd werd gedacht. Dit maakt de stad niet minder belangrijk, meent de Ridder. Er zouden nog zo’n 250 mensen hebben gewoond.

''Dat lijkt voor ons heel weinig, maar voor die tijd moet het een van de grootste nederzettingen langs de kust zijn geweest '', vertelt de stadsarcheoloog.