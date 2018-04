Deel dit artikel:











Moordverdachte praat voor het eerst over alibi De grafsteen van Caroline van Toledo

Leon van M., die vastzit voor de moord op Caroline van Toledo in 2005, heeft voor het eerst gesproken over zijn alibi. Tijdens een korte zitting op de rechtbank in Rotterdam herhaalde hij, dat hij niets met de moord te maken heeft.

Geschreven door Paul Verspeek

De 41-jarige Briellenaar zit nu negen maanden vast. Hij werd opgepakt na een DNA-match: zijn DNA zat op het lichaam van Caroline van Toledo, die dood werd aangetroffen in de kofferbak van haar uitgebrande auto. Van M.:"Ik zat thuis met een vriendin te bellen, op het moment dat met het pasje van Caroline van Toledo werd gepind in Rozenburg. Ik kan daar dus nooit zijn geweest." Op de vraag van de rechter hoe hij dan wist dat er werd gepind, antwoordde hij "dat haal ik uit het dossier." Verder wilde de verdachte nog niet uitweiden over zijn alibi. Dat heeft dus maar beperkt betekenis: het zegt nog niets over het tijdstip van de moord, dat enkele uren eerder was dat de pin-transactie. Voorlopige hechtenis

De rechter besloot dinsdag om de voorlopige hechtenis van Leon van M. opnieuw te verlengen. Het bewijs bestaat behalve uit de DNA-match onder meer uit verklaringen van getuigen dat hij de moord aan hen heeft opgebiecht. De rechter besloot dinsdag om de voorlopige hechtenis van Leon van M. opnieuw te verlengen. Het bewijs bestaat behalve uit de DNA-match onder meer uit verklaringen van getuigen dat hij de moord aan hen heeft opgebiecht. Justitie heeft in de afgelopen periode nog twee verdachten aangehouden en direct weer vrijgelaten. Het gaat onder anderen om de broer van Leon van M. Het is niet bekend welke betrokkenheid zij volgens justitie bij deze zaak hebben. De rechtszaak gaat op 22 mei verder. Dan zal het voornamelijk over het DNA-onderzoek gaan. Volgens advocaat Hoogendam is geen sprake van een duidelijke match en zouden de gevonden sporen ook kunnen wijzen op familieleden van Leon.