Leerlingen groep acht beginnen aan eindtoets

Eindtoets op De Violier in Schiedam

Een extra flesje water, een mueslireep, een squishy voor de stress... De leerlingen van groep acht beginnen dinsdag aan de eindtoets. Opvallend: de meeste kinderen maken zich veel minder zorgen dan vroeger, toen de citotoets nog allesbepalend was voor de verdere schoolloopbaan.

Nu hebben leerlingen van groep acht hun schooladvies voor het voortgezet onderwijs al binnen voordat ze met de eindtoets beginnen. "Dat scheelt een hoop stress", zegt Betty van Dam van basisschool De Violier in Schiedam. "Vroeger hadden we kotsende kinderen, zo zenuwachtig dat ze amper meer mee konden doen aan de toets. Dat hun advies nu al bekend is, geeft veel rust."

Second opinion

Sinds 2014 is het schooladvies leidend voor toelating tot het voortgezet onderwijs. De eindtoets is nu meer een "second opinion."

Alleen als de eindtoets hoger uitvalt dan het schooladvies, is een school verplicht om het advies te heroverwegen. Scoort een kind bij de eindtoets lager, dan blijft het schooladvies in principe van kracht.

IEP-toets

De citotoets is in meerdere opzichten niet langer heilig. Scholen kiezen steeds vaker voor een andere eindtoets, zoals bijvoorbeeld de IEP-toets.

"Bij de IEP-toets werken kinderen meer met boekjes, zoals ze dat ook op school gewend zijn", zegt Annet Dries van SIKO, een koepelorganisatie van tien basisscholen in Schiedam en Vlaardingen. "We hopen dat de eindtoets daardoor minder spannend is voor de leerlingen."

De eindtoetsen voor groep acht duren nog tot en met donderdag.