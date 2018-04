Deel dit artikel:











Maastunnel dicht na poetsbeurt Maastunnel in twee richtingen dicht

De gemeente Rotterdam laat de verstopping repareren in het rioolsysteem van de Maastunnel. De tunnel is daarom in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw in beide richtingen dicht.

De tunnel was de nacht ervoor ook al in beide richtingen afgesloten. Schoonmaakploegen boenden toen de tunnel, maar het bleek dat het vieze water niet weg kon . "Er zat een verstopping in het rioolsysteem", laat de gemeente weten. Dat wordt in de nacht van dinsdag op woensdag gerepareerd. De tunnel is daarom in beide richtingen dicht van 00:30 tot 06:00 uur.