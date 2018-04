Berghuis over Willem II: 'liever heb je hem niet, maar wil hem wel spelen'

In de week waarin de bekerfinale van zondag centraal staat, moet Feyenoord woensdag nog de competitiewedstrijd bij Willem II afwerken. Volgens Steven Berghuis is het niet ideaal. ''Je hebt hem liever niet, maar ik ben wel beschikbaar'', zegt hij tegen RTV Rijnmond.

De 'mvp' van Feyenoord wil een dag voor de wedstrijd nog niet verklappen of hij speelt in Tilburg. Als het moet, zal hij er staan. ''Ik wil gewoon graag spelen en heb niet tegen de trainer gezegd dat ik geen risico wil lopen.'' Volgens de aanvaller kan een overwinning op Willem II goed zijn voor het zelfvertrouwen. ''Als je wint van Willem II ga je met een lekkerder gevoel naar AZ.''

Eerder maakte trainer Giovanni van Bronckhorst al bekend dat Sven van Beek, Karim El Ahmadi, Sam Larsson en Jean-Paul Boëtius sowieso niet in actie komen tegen Willem II om gespaard te worden in aanloop naar AZ. Ook Robin van Persie zal niet in de basis starten. De wedstrijd Willem II - Feyenoord begint om 20.45 uur en is live te volgen in Radio Rijnmond Sport.

In de video hierboven is het volledige gesprek met Steven Berghuis terug te kijken. Feyenoord-watcher Dennis van Eersel sprak de aanvaller.