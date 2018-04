Barendrecht zet helden in het zonnetje

Heuglijk moment met een trieste aanleiding in Barendrecht

Burgemeester Van Belzen is trots op 'zijn' Barendrechtse helden

Barendrecht heeft er vijf helden bij. Burgemeester Van Belzen nodigde ze dinsdagmiddag uit op het gemeentehuis om ze te decoreren voor het redden van twee meisjes vorig jaar. Vier van de vijf helden zijn dertien jaar oud.

De vier 13-jarige kinderen grepen in oktober en december 2017 in toen twee jonge vrouwen zich van het leven wilden beroven. Het ging om twee afzonderlijke pogingen tot zelfdoding, allebei op het viaduct aan de Dierensteinweg in Barendrecht. De verwarde jonge meisjes werden op tijd gered.

In oktober traden Eylul Oktem en Jaidy Wielkens op toen ze een jong meisje op het viaduct zagen staan. Het wanhopige kind bleek weggelopen te zijn uit een GGZ-instelling in Barendrecht.

Eylul en Jaidy bedachten zich geen moment, sprongen van hun fiets en wisten het meisje in veiligheid te brengen. Ze vertellen nog steeds contact te hebben met het slachtoffer. "Ze heeft ons bedankt en is blij dat ze nog leeft", aldus de jonge helden.

In december probeerde een andere tiener op dezelfde plek zich van het leven te beroven. Engino en zijn tweelingzusje Kenzi Oliveira (13) hielpen de Barendrechtse mevrouw Kleijbergen die als eerste te hulp schoot. Ook zij werd door burgemeester Van Belzen bedankt voor haar heldenrol en met een presentje en bloemen beloond.

"Het is geweldig dat deze jonge Barendrechters niet weg keken, maar in actie kwamen. Het zijn échte helden en ik ben erg trots op ze", glunderde de SGP-burgervader.