Witte Bollenstichting Ommoord redt kunst van verschreddering

Drie buffelpoepbruinkleurige Cortenstaal kunstwerken die de Delftse kunstenaar Cor Dam in 1988 maakte voor het toen 75-jarige Rotterdamse Rooms Katholieke woningstichting 'Voor 't Huisgegezin', zijn door de Omoordse Witte Bollenstichting van de verschredde- en ontreddering gered.

Met toestemming van Cor Dam's familie zijn de 1000 kilo zware, abstracte kunstwerken, op last van betrokken buurtbewoners, die zich al jaren mateloos ergerden aan het smerige hondenuitlaatgedrag rond de beelden, door aannemerij A. Helsemans middenop enkele rotondes geplaatst.

Oud-gemeentewerkenambtenaar Ruud Eering lukte het met behulp van WitteBollensttichtingvoorzitter Peter Buisman uiteindelijk ook dat de latere eigenaar Vestia, de gemeente en familie instemden met het laten tjetten en opknappen van de kunstwerken door Tom Waakop Reijers.

Bewonersstichting de Witte Bollen gaat ze vanaf nu beheren, schoonhouden en zonodig bijwerken. En dat geldt voor in de nabije toekomst ook voor eventueel andere aangebrachte en/of in depot gestalde 1 procentsregeling-weesbeelden die een beter bestemder plekke vergund kunnen in Rotterdam-Ommoord.

Met gevaar voor eigen leven trotseerde vlogger Jack F Kerklaan het drukke Schrijversflatkwartier- en Kruidenbuurt-verkeer om de kunst-beschermheren Eering en Buisman enkele van zijn geroutineerde vragen voor in de rontonde te stellen