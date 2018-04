Mogelijk gouden tip over dubbele beroving Dordtse vrouw

De politie heeft vier nieuwe tips gekregen in de zaak van de dubbele beroving van een oudere Dordtse vrouw. Volgens de politie is ook de naam van een mogelijke verdachte genoemd.

Vorige week kwamen naar aanleiding van een uitzending van Opsporing Verzocht al zestien tips binnen over de berovingen van de 78-jarige bewoonster van de Toutenburg.

De eerste keer dat er spullen van de Dordtse vrouw werden gestolen was op 21 februari. Toen belde er een vrouw aan die zei dat ze van de thuiszorg was. Ze gaf de bewoonster een voetmassage.

Kort erna ontdekte de Dordtse dat er laatjes overhoop waren gehaald in haar slaapkamer en dat ze veel sieraden miste. Mogelijk had de oplichtster de deur opengezet voor een of meerdere mededaders.

Een maand later was het opnieuw raak. Er stonden midden in de nacht twee mannen in de slaapkamer van de vrouw om haar kluis open te maken. Ze dwongen de vrouw de code te geven, waarna ze er met de inhoud van de kluis vandoor gingen.