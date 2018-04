Deel dit artikel:











Bep van Klaveren Chasing Windmillfilm komt geld tekort

Chasing Windmills, de film over een Rotterdams schooiertje dat in de voetsporen wil treden van zijn Gouden Olympische boksheld Bep van Klaveren komt tonnen tekort om volgend jaar een volwaardig product in de bioscopen te kunnen laten draaien.

Regisseur Ross Walker heeft daarom in zeven draaidagen materiaal voor een zogeheten feature van 25 minuten geschoten waarmee ie de boer op, de instanties dan wel de burger af, maar vooral het bedrijfsleven in kan gaan om geld te beuren. Gesteund door z'n massaal opgekomen acteurs-, figuranten- en medewerkers-schare vertoonde de Haagse regisseur Ross Walker in de Rotterdamse Cinerama-bioscoop aan imposant contingent, hopelijk gefortuneerde, belangstellenden z'n eerste proeve van bekwaamheid. Het enthousiasme voor de in, op en rond het SS Rotterdam plus de Schiedamse Molukkenkruiden- en Loopuytgin-opslag geschoten boks-, schooier en verstekelingavonturen van de Rhoonse hoofdrolspeler Merlijn Remmig was niet van de lucht.

Edoch of potentiele geldschieters warmlopen om voor de New Yorkse speelfilm-opnames financieel garant te staan is sterk de vraag. In ieder geval amuseerde vlogger Jack Kerklaan zich prima tijdens de ochtend-filmsessie