Fischer: 'De straf voor Kramer is een aderlating voor ons' Sander Fischer

Waar trainer Dick Advocaat dinsdagmiddag niet al te veel kwijt wilde over de flinke schorsing voor Michiel Kramer, wilde verdediger Sander Fischer er wel wat over zeggen. ''De straf is fors en is voor ons een aderlating'', zegt hij tegen RTV Rijnmond

Fischer wil de actie absoluut niet goed praten, maar vindt zeven wedstrijden een forse straf. ''Natuurlijk is het niet goed wat hij deed. Mijn gevoel zegt dat hij van zich af schopte na de actie van Alexander Büttner en daarbij niet bewust in zijn gezicht trapte.'' Volgens Fischer gaat Sparta Kramer missen in de komende wedstrijden. ''Het is een speler die iets toevoegt aan het team.'' Verder is de fysiek sterke verdediger blij dat Sparta woensdagavond al tegen NAC Breda speelt. Het team kan dan het nare gevoel na de 7-0 nederlaag bij Vitesse uit het hoofd zetten. ''Gelukkig moet de knop nu om want het gevoel blijft anders vervelend.'' Sparta - NAC Breda is woensdag vanaf 20.45 uur live te volgen in Radio Rijnmond Sport. Bekijk in de video hierboven het hele interview wat verslaggever Sinclair Bischop hield met Fischer.