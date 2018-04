SOA-test uit de muur bij Dordtse apotheek

Een soa-test halen in Dordrecht zonder afspraak bij de dokter. Dat kan bij apotheek Galilea Zuid. De apotheek verkoopt ze via de SoaAutomaat.

Aan de gevel van de apotheek hangt een touchscreen, waarmee 24 uur per dag een test kan worden aangeschaft.

"Vaak vinden mensen het lastig om over dit soort dingen te praten, met een dokter of apotheker. Op deze manier kun je anoniem een test kopen", zegt apotheker André de Meere.

Het idee van een soa-test uit de muur komt van soapoli-online.nl . "In Rotterdam en Den Haag is het een groot succes", zegt Klazien Visser. "Het is laagdrempelig - je hoeft geen gesprek met de huisarts te voeren, je ontvangt geen pakketje op de deurmat. De uitslag kun je ontvangen via de e-mail. Voor veel mensen blijkt dat een uitkomst."

Ze raadt mensen die een test willen doen aan om eerst de soa testwijzer op de website te doorlopen. "Zo kun je gericht kiezen welke test je nodig hebt. We bieden ze voor chlamydia, gonorroe, hepatitis b, syfilis, herpes, hiv."

"De test kun je opsturen of bij ons inleveren in Rotterdam en dan heb je binnen een paar dagen de uitslag. Is de test positief, dan kunnen we je ook helpen aan een behandeling."

"Soms maken mensen zich jaren ongerust omdat zij niet naar de dokter durven gaan", zegt Klazien Visser. "Op deze manier kun je je eenvoudig laten testen zonder dat je daarbij een ander hoeft te betrekken."