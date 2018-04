TNO-onderzoek naar Eurogrit loopt vertraging op

TNO is langer bezig met het onderzoek naar de gevaren van Eurogrit, het straalmiddel waarvan vorig jaar bleek dat het is vervuild met asbest. Dat schrijft staatssecretaris Tamara van Ark aan de Tweede Kamer.

Volgens TNO is het moeilijk om plekken te vinden waar testen kunnen worden uitgevoerd. Het onderzoeksbureau bekijkt of mensen die met Eurogrit in aanraking zijn gekomen gevaar hebben gelopen.

Eurogrit is afkomstig van Sibelco, een bedrijf in Papendrecht, en wordt gebruikt om dingen kaal te spuiten voor ze worden geverfd. In oktober bleek dat er witte asbest in het straalmiddel zat. Het spul was afkomstig uit Oekraïne.

594 bedrijven

Al in november zei de inspectie dat Eurogrit was geleverd aan 594 bedrijven. Van Ark heeft nu de namen bekend gemaakt. Er blijken 140 bedrijven uit onze regio op de lijst te staan waar Eurogrit is gebruikt

Onder de bedrijven zijn Vopak, Odfjell, Shell, APM Terminals en Boskalis in Rotterdam, Damen Shiprepair in Schiedam, FN Steel in Alblasserdam en Chemours in Dordrecht.

De inspectie wil van alle bedrijven weten hoe ze met het Eurogrit zijn omgegaan. Naar aanleiding daarvan besluit de inspectie waar ze poolshoogte gaat nemen.

Niet alle 594 namen zijn bekend. Elf bedrijven hebben bezwaar gemaakt tegen openbaarmaking. In afwachting van de beslissing over de bezwaren heeft Van Ark de namen zwart gemaakt op de lijst.

Aansprakelijk