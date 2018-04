Analyse: Verkenning voorbij, hoe verder met Rotterdamse formatie?

Na drieënhalve week is de verkenning van een nieuw stadsbestuur in Rotterdam vrijwel afgerond. Dinsdag waren de laatste gesprekken van verkenners Jos van der Vegt en Derk Loorbach. Wat hebben ze bereikt?

Maandag

Said Kasmi van D66 en Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam schoven aan bij de verkenners. Een belangrijk gesprek, omdat het de eerste keer was dat de twee in gesprek gingen na de bekendmaking dat Thierry Baudet zijn samenwerking met Leefbaar wil stoppen als Leefbaar in een nieuw stadsbestuur komt.

Al maandagmorgen in het RTV Rijnmond programma Wakker had Kasmi aangegeven het een bemoedigende eerste stap te vinden dat de samenwerking door Baudet opgezegd zou worden, maar Kasmi wilde ook weten of Leefbaar daar zo over dacht. De bevestiging kwam direct van Joost Eerdmans die ook aan de telefoon was.

Dinsdag

Dinsdag troffen de twee fractievoorzitters elkaar in de kamer van de verkenners. Niemand wilde met de pers praten, maar het lijkt erop dat de belangrijkste hobbel in het verkenningsproces weg is. Er is geen blokkade meer voor D66 om met Leefbaar Rotterdam verder te praten.

En nu?

Betekent dit nu gelijk dat Leefbaar gaat samenwerken met D66? Nee, nog lang niet. Said Kasmi heeft al direct na de bekendmaking van de geste van Baudet gezegd dat D66 en Leefbaar nog een aantal belangrijke verschillen hebben die obstakels zouden kunnen zijn.

Zo wil D66 een ‘inclusieve stad’, waarbij minder mensen aan de kant staan. Volgens Kasmi sluit Leefbaar met haar politiek nu nog teveel mensen uit.

Maar er is wel een hobbel genomen. Na twee weken verkennen volgden intensievere gesprekken met vijf partijen: Leefbaar Rotterdam, VVD, D66, GroenLinks en PvdA. De eerste twee bleken daarna elkaar vast te houden en ook de andere drie deden dat. Daardoor kwam het proces in een impasse . De verkenners hopen die nu te hebben doorbroken.

Woensdag zijn er geen gesprekken meer. Die dag gebruiken Van der Vegt en Loorbach om hun verkenningsrapport op te stellen dat donderdag wordt gepresenteerd. Een belangrijk onderdeel daarvan is dat de VVD en GroenLinks het initiatief krijgen.

Die partijen gaan, als de meerderheid van de raad het er mee eens is, een belangrijke stap zetten. Ze zetten zich vanaf donderdag aan het schrijven van plannen voor een nieuw college. Andere partijen kunnen daar aan meedoen.

Aan een nieuw te benoemen informateur nu de moeilijke taak om dit proces te begeleiden en de partijen te verleiden om niet alleen concessies te vragen, maar die ook zelf te doen.