Veel vragen in Tweede Kamer over fusiegemeente Vijfheerenlanden

De Tweede Kamer is overwegend positief over het plan van de gemeenten Zederik, Leerdam en Vianen om samen te gaan. Maar de verschillende partijen hebben nog veel vragen over de praktische gevolgen van de fusie. Dat komt omdat niet alleen de gemeentegrenzen veranderen, maar ook de grenzen van de provincies Zuid-Holland en Utrecht.

De nieuwe fusiegemeente Vijfheerenlanden gaat horen bij Utrecht, terwijl Zederik en Leerdam nu nog bij Zuid-Holland horen. Dat heeft gevolgen voor gemeentelijke diensten zoals de Veiligheidsregio, de milieudienst en de GGD. Minister Ollongren zegt dat de gevolgen van de fusie nog volop worden onderzocht. Ook de kosten van de herindeling zijn nog niet bekend. Dat komt volgens haar omdat bij de herindeling twee provincies betrokken zijn. Dat is uniek. Het moet volgens haar lukken om voor 1 januari alles rond te krijgen. De gemeenten en provincies zijn aan zet om er met elkaar uit te komen en alle voorzieningen op peil te houden, maar de minister houdt vinger aan de pols. De SGP maakt zich zorgen over de positie van de gemeente Gorinchem. De vestingstad vormt nu een regionaal centrum. Kan de gemeente die rol blijven vervullen als omliggende gemeenten overgaan naar de provincie Utrecht? Minister Ollongren wijst erop dat de gemeente Vijfheerenlanden wil blijven samenwerken met Gorinchem en de Alblasserwaard. De SP verzet zich tegen de herindeling. Kamerlid Ronald van Raak, die zelf jarenlang in Lexmond heeft gewoond, zegt dat de gemeenten teveel van elkaar verschillen om samen te gaan. "Het is ingewikkeld en het kost heel veel geld", vindt hij. Woensdag praat de Tweede Kamer over de samenvoeging van Giessenlanden en Molenwaard.