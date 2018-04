Krijgt Vlaardingse burgemeester Jetten gestoorde man getemd?

De Vlaardingse burgemeester Annemiek Jetten is dinsdagmiddag op bezoek geweest bij bewoners van de Timorstraat die al meer dan acht jaar last hebben van een psychisch gestoorde buurman die hun woongenot verwoest. Een concrete oplossing had ze niet te bieden.

Hulpdiensten en politie zijn de laatste jaren al zo'n 300 keer uitgerukt om de overlastgever in toom te houden. Vorige week zondag kon hij worden opgepakt nadat hij brand had gesticht bij zijn woning. De 46-jarige man zit nog in voorlopige hechtenis maar woensdag wordt duidelijk of hij vrij komt.

Concrete maatregelen

"De burgemeester en haar gevolg zijn ruim een uur hier over de vloer geweest maar echt heel blij werden we er niet van", vertellen de direct omwonenden die de overlast meer dan zat zijn. "Het was een beetje een herhaling van zetten , en ja het is ingewikkeld met al die procedures maar we hoopten dat de burgemeester concrete maatregelen zou bekend maken. We hebben wel uitgebreid gehoord wat er allemaal in gang is gezet".

De bewoners krijgen woensdag te horen of de man weer op vrije voeten komt en vrezen dat de ellende dan weer doorgaat. "De burgemeester heeft gezegd dat de politie in dat geval iedere dag bij die man langs gaat", verklaren de bewoners.

Wakker geschud

"Woensdag en donderdag praten eigenaar Waterweg Wonen, de politie en de gemeente verder om een oplossing te zoeken. We horen dan vrijdag wat er uit is gekomen", zegt een omwonende. "We hebben wel het gevoel dat er eindelijk iets gaat gebeuren, iedereen is wakker geschud en we krijgen veel steunbetuigingen."

Dat er in de tuin van het probleempand mogelijk asbest ligt van kapot getrapte dakplaten is ook bij de burgemeester gemeld. "We kregen te horen dat het gevaar niet zo'n vaart loopt maar dat het wel weg gehaald gaat worden. We zijn benieuwd."

Bizar

Ronduit jammer vinden de betrokkenen dat een gepland gesprek met Waterweg Wonen woensdag is afgezegd. "We zouden met de directeur en iemand uit de lokale politie in gesprek gaan, maar Waterweg Wonen zegt alleen nog met de gemeente te zullen overleggen en niet met de bewoners", verzuchten de bewoners. "En het is bizar dat ze zeggen alleen meldingen uit 2018 over overlast te hebben, waar zijn al onze klachten van de jaren ervoor gebleven?"

Acuut gevaar

Dat de GGZ-instelling de man niet als een acuut gevaar ziet vinden de klagers ook vreemd. "Ook de veiligheidsambtenaar, zelf oud-politieman, gaf in het gesprek aan dat onbegrijpelijk te vinden."

"Ik hoop maar één ding, dat mijn kind binnenkort weer rustig kan slapen. We zijn op van de zenuwen".