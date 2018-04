'Ouderen in verpleeghuis De Leeuwenhoek mishandeld'

In het Rotterdamse verpleeghuis De Leeuwenhoek aan de West-Kruiskade zijn het afgelopen jaar diverse bewoners mishandeld door verzorgend personeel en medebewoners. Dat blijkt uit onderzoek van Trouw.

De mishandelingen lopen uiteen van schreeuwen en uitschelden tot daadwerkelijk fysiek geweld, met als gevolg blauwe plekken.

De Leeuwenhoek valt onder Humanitas. De voorzitter van de raad van bestuur van Humanitas, Gijsbert van Herk, zegt in Trouw dat hij een deel van de klachten herkent, maar zegt ook dat misstanden te groot worden gemaakt. Zo zouden er op het totale aantal van 10 duizend cliënten 'superweinig' incidenten zijn.

"Er gebeuren dingen die in andere verpleeghuizen, in plattelandsgemeenten bijvoorbeeld, niet gebeuren. Dat komt omdat je in Rotterdam te maken hebt met 160 verschillende culturen die samenkomen op die locatie."

"Als wij met de Nederlandse bril van een hbo-verpleegkundige uit Maastricht naar de zorg in de Leeuwenhoek kijken, ja, dan gebeuren er dingen die niet kunnen. Kijk je er met een Antilliaanse bril naar, dan vraag je je af: wat is het probleem?", aldus de bestuursvoorzitter.

Tv-serie

Verpleeghuis De Leeuwenhoek staat vanaf donderdag centraal in een vierdelige tv-serie op NPO 2. Adelheid Roosen en Hugo Borst bekijken in de serie 'In De Leeuwenhoek' hoe de zorg voor mensen met dementie beter en menselijker kan.