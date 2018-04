Een aantal tegenstanders van de herindeling zijn in Den Haag

De Tweede Kamer praat woensdag over de herindeling van de Hoeksche Waard. Tegenstanders zijn in Den Haag om van zich te laten horen met een spandoek.

Volgens Jan Oosterkamp, raadslid namens Strijens Belang, zijn de burgers het meer dan zat. "Wij mogen straks de rekening betalen", vertelt hij tegen RTV Rijnmond vanuit een rijdende auto, onderweg naar Den Haag.

"Wij hebben met een alternatieve burgerpeiling aangetoond dat de weerstand groot is, maar bestuurders gaan gewoon hun gang", verklaart Oosterkamp.

'Niets te maken met democratie'

Volgens het Strijenaarse raadslid heeft de herindeling weinig met democratie te maken: "Herindelen is een bestuurlijk model, een speeltje van managementgoeroes. Het heeft niets te maken met participatie."

Veel inwoners van de Hoeksche Waard zijn het meer dan zat: "Het is doorgestoken kaart, wij tellen toch niet mee. Het maakt geen zak uit, maar wij mogen straks de rekening betalen", zegt Oosterkamp.

Mensen komen met de veranderingen op grotere afstand te staan van hun bestuurders: "Ze zijn het vertrouwen in het bestuur nu al kwijt", zegt Oosterkamp.

Heeft het zin?

Het is nog maar de vraag of een demonstratie in Den Haag zin heeft, beseft Oosterkamp. "Het zal weinig concreets betekenen. De politieke partijen hebben hun standpunt wel zo'n beetje ingenomen."

Volgens de Strijenaar komen er waarschijnlijk weinig mensen met hem mee, maar opgeven is voor hem geen optie: "Mensen hebben mij niet voor niets gekozen in de raad van Strijen."

De Tweede Kamer besluit deze zomer over de herindeling van de gemeentes Binnenmaas, Oud-Beijerland, Cromstrijen, Korendijk en Strijen. Als die doorgaat, is de nieuwe gemeente Hoeksche Waard op 1 januari 2019 een feit.