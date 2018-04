Vopak breidt uit in de Botlek

Tankopslagbedrijf Vopak gaat zijn Botlek-terminal in de haven van Rotterdam uitbreiden. Er komen vijftien nieuwe roestvrijstalen opslagtanks bij, meldt Vopak samen met de eerste kwartaalcijfers.

Op dit moment bestaat de Botlek-terminal van Vopak uit 196 opslagtanks met een capaciteit van ruim 835 duizend kubieke meter. In de tanks zitten onder meer olie- en chemieproducten en biobrandstoffen.

De omzet van het tankopslagbedrijf is de eerste drie maanden van dit jaar gedaald met zeven procent tot 316 miljoen euro. Ook de nettowinst daalde ten opzichte van 2017 met vijf procent tot 73 miljoen euro.

Hoewel er dus nu een daling te zien is in de winst en omzet, is het volgens Vopak mogelijk dat door de uitbreidingen en kostenbesparingen het in 2019 financieel gezien weer beter moet gaan.